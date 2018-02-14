Суд оправдал Джавада Бендауда

Уголовный суд Парижа оправдал француза, сдавшего жилплощадь террористам. 31-летнему Джаваду Бендауду инкриминировали сдачу в аренду квартиры координатору ноябрьских атак в Париже в 2015 году Абдельхамиду Абаауду. Но судья доказательств его причастности к терактам не нашел.

"Это пародия на правосудие. У вас погибает ребенок, а причастные к его убийству террористы выходят на свободу. Позор правосудию", - говорит Патрик Жардэн, отец одного из погибших в результате теракта.

Сам Бендауд, ранее отбывавший сроки за торговлю наркотиками и непредумышленное убийство, не раз заявлял, что не знал о планах своих жильцов.

Прокурата уже заявила о намерении подать апелляцию.

"Мы рады были, наконец, услышать в трибунале эти слова "не виновен". Это было важно для нас, а также его родителей, семьи," - адвокат Бендауда Ксавье Ногера.

Два других фигуранта дела получили тюремные сроки. Мохаммед Сума, познакомивший исламистов с Бендаудом, проведет за решеткой пять лет по статье об укрывательстве террористов. Двоюродный брат Абаауда Юсеф Аит-Буласен - четыре года - за недонесение о готовившейся атаке.

Жертвами парижских терактов стали более 130 человек.