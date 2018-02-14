Власти Германии предлагают сделать проезд на общественном транспорте бесплатным. Почему? Для улучшение экологии.
Скоро общественный транспорт в ФРГ станет бесплатным?
Власти Германии предлагают сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для улучшения экологии в городах
Скоро общественный транспорт в ФРГ станет бесплатным?
Дело в том, что в воздухе крупных немецких городов в течение последних лет фиксируется повышенный уровень выхлопных газов. Еврокомиссия даже пригрозила ФРГ штрафами за невыполнение своих обязательств в рамках экологических стандартов ЕС.
По замыслу министерства экологии Германии, бесплатный общественный транспорт будет способствовать снижению числа частных автомобилей. Пилотными городами в рамках этой программы предлагается сделать Бонн, а также несколько промышленных центров, как Мангейм и Эссен.
Немецкие "зеленые" восприняли идею одобрительно. Однако есть и немало критиков, которые указывают на финансовую сторону проблемы. Если не взимать плату за проект, то на какие средства проводить ремонт и модернизацию транспортного парка?
В этой связи власти ФРГ обещают выделять субсидии из федерального бюджета тем городам, которые решатся участвовать в экологической программе. Правда, в каких объемах не уточняется. Пока проект находится на стадии обсуждения.