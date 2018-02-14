Обсуждается будущее Евросоюза

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рискует натолкнуться на сопротивление лидеров стран, попросив их не ломать систему выборов на пост главы исполнительной власти ЕС. Нынешняя система предполагает так называемого «ведущего кандидата», связанного с партией, набравшей больше голосов на выборах в Европарламент. На пресс-конференции в Брюсселе Юнкер оправдывал эту систему как наиболее демократичную.

«Я выступаю за выдвижение лидеров партийных списков на выборах 2019 года. Я за оживленные дискуссии по поводу всех ведущих кандидатов от всех стран ЕС», - сказал он.

Многие главы стран, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, опасаются при такой системе потерять контроль над назначением преемника Юнкера. Но Европарламент - за систему ведущего кандидата.

Юнкер поддержал и вовсе с революционное предложение — совместить наднациональный пост главы Еврокомиссии с постом председателя Совета ЕС, представляющего страны союза. «Объединить должности председателя Совета ЕС и председателя Комиссии? Думаю, это было бы полезно, но невозможно этого сделать до выборов 2019 года»,

Где взять деньги в бюджет?

Юнкер начал деликатные дебаты о следующем многолетнем бюджете ЕС, на период после 2020 года. После выхода из ЕС Великобритании надо будет закрыть дыру в 13 млрд еро в год, и еще добавить для новых программ. На будущей неделе лидеры стран союза обсудят, где взять новые деньги в бюджет.

«Мы вынуждены сократить расходы на общую сельскохозяйственную политику и политику выравнивания, если хотим финансировать все новые приоритеты, которые встают перед нами, но я не сторонник жестких сокращений», - отметил глава Еврокомиссии.