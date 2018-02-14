Во Франции найдены останки 9-летней Маэлис, поиски которой не прекращались полгода. Сообщается, что следователей на место захоронения привёл главный подозреваемый, Нордаль Лёландэ, арестованный вскоре после исчезновения девочки.
Найдены останки Маэлис
Поиски девочки не прекращались полгода; в убийстве сознался главный подозреваемый
Найдены останки Маэлис
По заявлению прокуратуры, он сознался в непредумышленном убийстве и в том, что избавился от тела. Но обстоятельства преступления пока раскрывать отказывается.
Маэлис пропала в августе прошлого года, на свадьбе у друзей своих родителей. Подозрение на Лёланде — местного инструктора-кинолога — пало почти сразу. Свидетельства указывали на то что Маэлис садилась к нему в машину, в чём он и сам позже сознался, а в салоне были обнаружены ДНК ребёнка.
При этом в отношении Лёланде заведено дело ещё об одном убийстве, и есть подозрения о его причастности ещё к нескольким исчезновениям во французских Альпах.