Найдены останки Маэлис

Во Франции найдены останки 9-летней Маэлис, поиски которой не прекращались полгода. Сообщается, что следователей на место захоронения привёл главный подозреваемый, Нордаль Лёландэ, арестованный вскоре после исчезновения девочки.

По заявлению прокуратуры, он сознался в непредумышленном убийстве и в том, что избавился от тела. Но обстоятельства преступления пока раскрывать отказывается.

Маэлис пропала в августе прошлого года, на свадьбе у друзей своих родителей. Подозрение на Лёланде — местного инструктора-кинолога — пало почти сразу. Свидетельства указывали на то что Маэлис садилась к нему в машину, в чём он и сам позже сознался, а в салоне были обнаружены ДНК ребёнка.

При этом в отношении Лёланде заведено дело ещё об одном убийстве, и есть подозрения о его причастности ещё к нескольким исчезновениям во французских Альпах.