Жан-Батист-Камиль Коро... Что мы знаем о живописи этого французского мастера?
Неизвестный Коро
Глубокие, но сдержанные пейзажи принесли славу этому французскому живописцу. Но мало кто знал о том, что Жан-Батист-Камиль Коро - ещё и великолепный портретист, который также с удовольствие рисовал обнажённые натуры.
Неизвестный Коро
Звание одного из крупнейших художников середины XIX века, который вдохновлял таких импрессионистов, как Моне и Дега, Коро заслужил благодаря своим глубоким, спокойным, даже сдержанным пейзажам.
О том, что Коро - еще и великолепный портретист, рассказывает выставка, открывшаяся в Парижском музее Мармоттан-Моне, которая демонстрирует совершенно новые грани творчества мастера.
"На определенном этапе - в 50-х годах XIX века - он начал рисовать обнаженную натуру на больших полотнах. В те времена наготу считали одним из самых выразительных средств в живописном искусстве. К обнаженным натурам он добавлял пейзаж, и получалась вакханическая сцена. То есть пейзаж служил, своего рода, предлогом, для того, чтобы зритель принял и оценил обнаженную натуру", - рассказывает Себастьян Аллард, куратор выставки.
Экспозиция "Коро: художник и его модели" включает 60 мало- или вовсе неизвестных широкой публике картин мастера. Она продлится до 8 июля.