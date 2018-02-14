Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан сплотиться вокруг идеи "брексита". В среду он выступил в Лондоне с программной речью, цель которой - развеять сомнения противников выхода страны из ЕС. По словам главы британского МИД, "брексит" дает основания для надежды, а не страха.
Борис Джонсон: "брекситу" быть
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан сплотиться вокруг идеи "брексита".
Борис Джонсон: "брекситу" быть
"К сожалению, данный вопрос все чаще вызывает жесткую реакцию и даже гнев. Боюсь, кое-кто все больше заявляет о намерении повернуть "брексит" вспять, отменить результаты голосования 23 июня 2016 года, пойти против воли народа. Но это было бы ужасной ошибкой, люди бы почувствовали себя преданными. Мы не можем этого допустить", - заявил Джонсон.
Речь Джонсона стала первой в целом ряде выступлений высокопоставленных чиновников. Также высказаться о будущем страны после развода с ЕС должны ряд членов кабинета министров и премьер Тереза Мэй. В пятницу британский лидер проведет переговоры по данному вопросу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.