100 лет григорианскому календарю в России

Ровно 100 лет назад, Совет народных комиссаров РСФСР принял решение о переходе страны на григорианский календарь с 31 января 1918 года.

Из календаря были вычеркнуты 13 дней - 2 первые недели февраля. Те, кто родился в этот период, долгое время не уверены были, какую дату рождения указывать в документах, ведь в календаре ни 8, ни 12 февраля 1918 года не было. И лишь в 30-е годы во время очередной переписи населения и выдачи документов даты рождения были исправлены.

В Российской империи использовался юлианский календарь, что было связано, прежде всего, с религиозной традицией. Сегодня некоторые поместные церкви продолжают использовать этот календарь в богослужении: Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви, а также Украинская и Русская грекокатолические церкви.

Переход на григорианский календарь растянулся в мире на несколько веков. Россия стала оной из последних стран (наряду с Японией и Китаем), которые согласились официально пользоваться григорианской традицией.

Альтернативное летоисчисление

Юлианский календарь носит имя Юлия Цезаря, и ьыл введён в употребление в 45 году до н.э. До этого население римской империи ползовалось римским календарём, год в котором начинался с марта, что и дало название многим месяцам: сентябрь был девятым, октябрь был восьмым, и т.д.

Разумеется, в древности практически каждое государство пользовалось собственным летоисчислением. Сегодня в употреблении остались лишь несколько календарей, связанных с религиозными традициями. Так, исламский мир живёт по календарю, летоисчисление которого начинается с 622 года (по григорианскому стилю). Этот год считается датой переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

В Иране и Афганистане используется Солнечная хиджра - календарь схожий с исламским, но основанный на солнечном годе, отчего его месяцы (в отличие от классического исламского календаря) всегда приходятся на одни и те же времена года.

Древние календари сегодня

В Тибете по сей день используется лунно-солнечный календарь. На этой же традиции основан один из древнейших календарей, еврейский: он ведёт летоисчисление от 3761 года до н. э. Этот календарь является официальным в Израиле наряду с григорианским. Каждая календарная дата всегда приходится в еврейском календаре не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны.

Но, пожалуй, самую древнюю традицию унаследовал эфиопский календарь, который основан на древне-египетском. Хотя исчисление дат в этом календаре ведётся от 29 июля 8 года н.э., а потому отставание дат в этом календаре от григорианского - всего на 8,5 лет.