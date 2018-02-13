Тонга: день после шторма

Жители королевства Тонга пытаются прийти в себя после удара тропического циклона "Гита" - самого разрушительного стихийного бедствия для страны за последние 60 лет.

Ураган, которому присвоили 4-ю категорию мощности пронесся, над островным государством минувшей ночью, принеся с собой ветры со скоростью свыше 200 километров в час и масштабные наводнения.

В столице Тонга - Нукуалофе - пострадали в общей сложности 70% жилых домов и построек. До основания разрушено здание парламента с вековой историей. Порваны линии электропередач, нарушено водоснабжение.

"Этим утром, одна мысль не давала покоя о том, что там наверняка много погибших людей. Нам очень и очень повезло", - говорит Левени Ахо, глава комиссии по чс.

До сих пор о жертвах не сообщалось. Однако местные власти заявили, что среди жителей много раненых. На данный момент в центрах эвакуации находятся около 6 тысяч человек.

"Это печальное зрелище. Многие строения, объекты исторического наследия уничтожены. Множество домов стоят без крыш, разрушены частично", - сетует Грэхем Кенна из Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Помочь королевству вызвались соседние страны. Новая Зеландия направила в Тонга 12 тонн гуманитарного груза и выделила более полумиллиона долларов на ликвидацию последствий стихии. Почти 300 тысяч - направила Австралия.

Синоптики предупреждают: "Гита" приближается к островам Фиджи. При этом, шторм набирает силу и может достигнуть наивысшей - пятой - категории мощности.