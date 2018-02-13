Дипотношения России и Евросоюза переживают не лучшие времена. Обвинения в адрес Кремля привели, с одной стороны, и отрицание этих обвинений, с другой, привели к политике взаимных санкций.
В Россию с любовью: куда ЕС продаёт свои розы?
Россия оказалась основным потребителем роз, которые выращивают в ЕС. Столько цветов, сколько покупают русские, не покупает больше никто
В Россию с любовью: куда ЕС продаёт свои розы?
Но, как выяснилось, экономическое и политическое противостояние не повлияло на продажу свежих цветов, которые ЕС поставляет в Россию. К счастью (для обеих сторон), розы под санкции не попали.
Как показало исследование Eurostat, столько цветов, сколько покупают русские, не покупает больше никто. Так, с января по октябрь 2017 года в Россию было поставлено цветочной продукции на 62 млн евро. Эта цифра отражает 45% всего экспорта цветов из Евросоюза за пределы блока.
Следом за Россией (с большим отставанием) идёт Швейцария (страна, не состоящая в ЕС): 31% экспорта или 28 млн евро. Норвегия закупает у ЕС цветов на 4 млн, а Белоруссия (на 4-м месте) - на 3 млн евро.