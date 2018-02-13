В Швеции начался один из крупнейших в истории страны судебный процесс - по делу о теракте в Стокгольме. На скамье подсудимых - его предполагаемый исполнитель - 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов.
Суд над стокгольмским террористом
Узбек Рахмат Акилов обвиняется в совершении террористического акта в шведской столице, жертвами которого стали 5 человек.
Суд над стокгольмским террористом
По версии следствия, 7 апреля прошлого года, сев за руль угнанного им грузовика, он совершил преднамеренный наезд на пешеходов на одной из центральных улиц шведской столицы. Тогда погибли пять человек, 15 - пострадали. Акилов сумел скрыться с места преступления, но был задержан спустя несколько часов.
В ходе допросов он признал вину, объяснив свои мотивы стремлением "наказать" Швецию за участие в коалиции, ведущей борьбу с группировкой ИГИЛ. Судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у подсудимого каких-либо отклонений.
Сторона обвинения требует для Акилова пожизненного заключения с последующей депортацией из страны.
Ожидается, что приговор будет вынесен в конце июня.