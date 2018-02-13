Лидер Социал-Демократической партии Германии Мартин Шульц покинул свой пост. На эту должность правление партии выдвинуло Андреа Налес - главу фракции социал-демократов в бундестаге. Её кандидатуру должен теперь рассмотреть - и в случае одобрения утвердить - внеочередной съезд СДПГ, который состоится 22 апреля.
СДПГ меняет лидера
Мартин Шульц ушёл с поста председателя СДПГ. Правление партии выдвинуло кандидатом на его место Андреа Налес. А пока обязанности лидера социал-демократов будет выполнять Олаф Шольц.
СДПГ меняет лидера
Ранее, претендуя на кресло министра иностранных дел в новом правительстве "большой коалиции", Шульц прочил Налес себе в преемники. Но его намерениям воспротивилась группа влиятельных социал-демократов во главе с нынешним министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем. В своё время он добровольно уступил место место лидера партии Шульцу, вернувшемуся в немецкую политику после председательства в Европарламенте.
В ожидании съезда партии исполнять обязанности лидера социал-демократов будет нынешний заместитель председателя СДПГ Олаф Шольц, бургомистр Гамбурга.