Банк Любви в словацкой деревне

Небольшой древний городок в Словакии, Банска-Штьявница, решил составить конкуренцию Парижу, Венеции и другим точкам Европы, куда любят ездить романтически настроенный пары. Банска-Штьявница станет новым местом для паломничества всех влюблённых - в самом сердце Европы.

Именно в этом городке в 19 века проживала муза словацкого поэта Андрея Сладковича - Марина Пишлова-Гержова. Ей Сладкович посвятил самую длинную любовную поэму в мире. Опубликована она была в 1846 году, и уже в наше время признана самым длинным произведением любовной лирики: в поэме 2900 строк.

Власти Банска-Штьявницы устроили литературный музей в доме, где жила Марина. На выставке можно увидеть рукопись знаменитой поэмы, библиотеку Сладковича, а также "любометр", способный измерить силу взаимного притяжения у пары влюблённых. Но туристов здесь рассчитывают привлечь с помощью расположенной под старинным зданием галереи: в подземелье устроили первый в мире Банк Любви.

В туннеле, где расположен банк, влюблённые могут оставить свидетельства своих взаимных чувств. Одна из пар объяснила, что "положит в банк" билеты с фильма, на который влюблённые ходили на первом свидании.

Посетить подземное хранилище и оставить здесь любовные записки можно будет лишь несколько раз в году. Разумеется, двери Банка Любви в Банска-Штьявнице открыты в день всех влюблённых, 14 февраля.