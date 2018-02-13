Видеокадры задержания в Киеве Михаила Саакашвили обнародованы на его персональной странице в социальной сети Fecebook. Речь идет о записи камер видеонаблюдения киевского ресторана "Сулугуни". Они зафиксисровали, как в заведение врываются люди в масках, кладут посетителей на пол, а затем выводят из ресторана мужчину, похожего на бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области. Причем, один из участников операции держит мужчину за волосы.
Саакашвили не будет просить убежища в Польше
Обнародовано видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Камера видеонаблюдения зафиксировала, как экс-президента Грузии выводят за волосы.
Саакашвили не будет просить убежища в Польше
В комментарии к видео говорится, что задержавшие грузинского политика "били его по лицу, закрывали рот и глаза, грозили застрелить". В понедельник Саакашвили был силой выдворен из Украины и отправлен самолетом в Варшаву.
Во вторник экс-президент Грузии заявил, что не намерен просить политического убежища в Польше. По его мнению, у Грузии и Украины против него "нет серьезных обвинений". Через немецкие СМИ он обратился к канцлеру Германии и Евросоюзу в призывом помочь ему в противостоянии с украинскими властями и президентом Порошенко. Он также отметил, что намерен вернуться на Украину.
Между тем стало известно, что уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская начала расследование по факту выдворения лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили с Украины. Она уточнила, что направила соответствующие запросы в правоохранительные органы о предоставлении информации относительно процедуры выдворения Саакашвили в Польшу.