Саакашвили не будет просить убежища в Польше

Видеокадры задержания в Киеве Михаила Саакашвили обнародованы на его персональной странице в социальной сети Fecebook. Речь идет о записи камер видеонаблюдения киевского ресторана "Сулугуни". Они зафиксисровали, как в заведение врываются люди в масках, кладут посетителей на пол, а затем выводят из ресторана мужчину, похожего на бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области. Причем, один из участников операции держит мужчину за волосы.