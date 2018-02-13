Саакашвили: Порошенко лишил меня гражданства незаконно

"Организовать массовые протесты и мирно отодвинуть украинских олигархов от власти" - пообещал на пресс-конференции в Варшаве Михаил Саакашвили, выдворенный накануне из Киева силой. Он добавил, что не откажется от попыток вернуться на Украину.

"Порошенко лишил меня украинского гражданства незаконно, - заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области на украинском языке. - У меня есть полное право получить это гражданство, и когда я получил его, это не была моя прихоть, это не была игра, это случилось не потому, что мне некуда было деваться. Это был мой свободный выбор!"

Во вторник утром на персональной странице в социальной сети Facebook Саакашвили обнародовал видеокадры задержания в Киеве. Камеры наблюдения киевского ресторана "Сулугуни" зафиксировали, как в заведение врываются люди в масках, кладут посетителей на пол, а затем выводят мужчину, похожего на бывшего президента Грузии.

Сразу после задержания Саакашвили был отправлен самолетом в Варшаву. По прибытии в польскую столицу грузинский политик заявил, что не намерен просить политического убежища в этой стране. По его мнению, у Грузии и Украины против него "нет серьезных обвинений".

Через немецкие СМИ он обратился к канцлеру Германии и Евросоюзу в призывом помочь ему в противостоянии с украинскими властями и президентом Порошенко. Он также отметил, что намерен вернуться на Украину.