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"Прогресс" отправился на МКС

Ракета-носитель "Союз" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс", который через два дня должен будет достичь МКС и пристыковаться к служебному модулю "Звезда".

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"Прогресс" отправился на МКС

"Прогресс" отправился на МКС
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Ракета-носитель "Союз" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс", который через два дня должен будет достичь МКС и пристыковаться к служебному модулю "Звезда". Запуск был произведен во вторник утром с Байконура. В Центре управления полетами сообщили, что все системы "Прогресса" работают в штатном режиме. Корабль доставит на Международную космическую станцию продукты питания, воду, топливо, сжатый воздух и кислород в баллонах, лекарства и научное оборудование.

Изначально запуск был намечен на воскресенье. При этом впервые планировалось отработать новую укороченную двухвитковую схему сближения и стыковки со станцией за 3,5 часа. Но, как сообщили в Роскосмосе, "на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей". 