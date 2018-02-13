Ракета-носитель "Союз" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс", который через два дня должен будет достичь МКС и пристыковаться к служебному модулю "Звезда". Запуск был произведен во вторник утром с Байконура. В Центре управления полетами сообщили, что все системы "Прогресса" работают в штатном режиме. Корабль доставит на Международную космическую станцию продукты питания, воду, топливо, сжатый воздух и кислород в баллонах, лекарства и научное оборудование.
"Прогресс" отправился на МКС
Ракета-носитель "Союз" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс", который через два дня должен будет достичь МКС и пристыковаться к служебному модулю "Звезда".
"Прогресс" отправился на МКС