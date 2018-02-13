Следователи начали декодирование информации с бортовых самописцев Ан-148. Оба «чёрных ящика» были найдены накануне, их состояние специалисты называют удовлетворительным.
Ан-148: следователи начали анализ самописцев
Оба «чёрных ящика» найдены, как и оба двигателя, изучение которых также может раскрыть подробности трагедии
Ан-148: следователи начали анализ самописцев
Кроме того, из воронки на месте падения лайнера извлечены оба двигателя, состояние которых также может пролить свет на причины трагедии.
В числе высказываемых версий — обледенение, отказ недостаточно прогретых двигателей, разрушение силовой установки, отказ навигационных приборов и человеческий фактор. Следователи и представители авиакомпании призвали не спекулировать информация до до публикации официальных выводов. Следствие находится на контроле у правительства и президента России.
Зона работ на на месте крушения расширена. Ранее сообщалось, что обломки разбросаны на площади 30 гектаров. Поисками занимаются более 1000 спасателей и свыше 200 единиц техники. Найдено более 660 фрагментов машины и почти полторы тысячи фрагментов тел. В Москву уже отправлены образцы ДНК родственников погибших, которые должны помочь в опознании.
В понедельник в Москве, а также в Орске, куда следовал Ан-148, прошли панихиды в память о погибших. На ступенях столичного храма Христа Спасителя зажгли 71 лампаду — по числу жертв катастрофы.