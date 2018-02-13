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Россия

Ан-148: следователи начали анализ самописцев

Оба «чёрных ящика» найдены, как и оба двигателя, изучение которых также может раскрыть подробности трагедии

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Ан-148: следователи начали анализ самописцев

Ан-148: следователи начали анализ самописцев
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Reuters
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Следователи начали декодирование информации с бортовых самописцев Ан-148. Оба «чёрных ящика» были найдены накануне, их состояние специалисты называют удовлетворительным.

Кроме того, из воронки на месте падения лайнера извлечены оба двигателя, состояние которых также может пролить свет на причины трагедии.

В числе высказываемых версий — обледенение, отказ недостаточно прогретых двигателей, разрушение силовой установки, отказ навигационных приборов и человеческий фактор. Следователи и представители авиакомпании призвали не спекулировать информация до до публикации официальных выводов. Следствие находится на контроле у правительства и президента России.

Зона работ на на месте крушения расширена. Ранее сообщалось, что обломки разбросаны на площади 30 гектаров. Поисками занимаются более 1000 спасателей и свыше 200 единиц техники. Найдено более 660 фрагментов машины и почти полторы тысячи фрагментов тел. В Москву уже отправлены образцы ДНК родственников погибших, которые должны помочь в опознании.

В понедельник в Москве, а также в Орске, куда следовал Ан-148, прошли панихиды в память о погибших. На ступенях столичного храма Христа Спасителя зажгли 71 лампаду — по числу жертв катастрофы.