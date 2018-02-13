Генеральный секретарь "Африканского национального конгресса" Эйс Махашуле заявил, что партия не может согласиться на временные рамки, которые попросил действующий глава государства:
Зума согласился уйти в отставку
Джейкоб Зума согласился досрочно уйти в отставку. Однако у пока еще действующего главы Южноафриканской республики есть просьба. Президент попросил у правящей партии от трех до шести месяцев отсрочки.
Зума согласился уйти в отставку
“Африканский национальный конгресс решил следующее: мы договорились, что переговоры между руководством партии и главой государства Джейкобом Зумой продолжатся”.
На улицах Южноафриканской Республики царит, в основном, единодушие. Большинство жителей не скрывают, что желают отправить своего лидера в отставку.
“Ему будет сложно уйти, но я думаю, что так будет лучше”, - говорит этот житель ЮАР.
"Все, что сейчас происходит, означает, что мы потратим на его содержание еще больше, чем уже потратили", - продолжает другой.
На специальном брифинге в Йоханнесбурге генсекретарь правящей партии назвал имя нового президента после отставки Зумы. Им должен стать нынешний вице-президент и лидер партии Сирил Рамапоса.