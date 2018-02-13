Зума, уходи!

У президента ЮАР Джейкоба Зумы - 48 часов, чтобы уйти в отставку. Об этом заявила правящая в Южно-Африканской республике партия Африканский национальный конгресс.

Встреча партийного руководства продолжалась более 13 часов. После чего лидер ANK Сирил Рамафоса отправился в резиденцию к пока еще главе государства, чтобы сообщить тому о принятом решении.

По существующему регламенту, в прерогативы исполкома партии входит право отстранения от власти президента страны. Но подчинится ли Зума этому распоряжению, пока неизвестно.

По словам одного из участников заседания, Рамафоса вернулся после беседы с Зумой и сообщил , что переговоры, касающиеся ухода с поста нынешнего президента ЮАР, были "напряженными и трудными".

Жители страны, которую сотрясает политический кризис, настроены однозначно: "Если бы Зумой был я, я бы ушёл в отставку, поскольку срок пребывания у власти уже истек. Его все ненавидят, так что пусть лучше уходит..." - говорит этот прохожий из Претории.

"Время, чтобы он покинул пост главы страны, пришло, и он пойдет под суд", - полагает другой.

Джейкоб Зума находится на посту президента ЮАР уже второй срок. Впервые он был выбран президентом в 2009 году, спустя пять лет ему вновь доверили, уже вторично, мандат главы государства.