У президента ЮАР Джейкоба Зумы - 48 часов, чтобы уйти в отставку. Об этом заявила правящая в Южно-Африканской республике партия Африканский национальный конгресс.
Зума, уходи!
Уйти в отставку за 48 часов : исполком правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс дал нынешнему лидеру страны Джейкобу Зуме 2 дня, чтобы тот покинул свой пост.
Зума, уходи!
Встреча партийного руководства продолжалась более 13 часов. После чего лидер ANK Сирил Рамафоса отправился в резиденцию к пока еще главе государства, чтобы сообщить тому о принятом решении.
По существующему регламенту, в прерогативы исполкома партии входит право отстранения от власти президента страны. Но подчинится ли Зума этому распоряжению, пока неизвестно.
По словам одного из участников заседания, Рамафоса вернулся после беседы с Зумой и сообщил , что переговоры, касающиеся ухода с поста нынешнего президента ЮАР, были "напряженными и трудными".
Жители страны, которую сотрясает политический кризис, настроены однозначно: "Если бы Зумой был я, я бы ушёл в отставку, поскольку срок пребывания у власти уже истек. Его все ненавидят, так что пусть лучше уходит..." - говорит этот прохожий из Претории.
"Время, чтобы он покинул пост главы страны, пришло, и он пойдет под суд", - полагает другой.
Джейкоб Зума находится на посту президента ЮАР уже второй срок. Впервые он был выбран президентом в 2009 году, спустя пять лет ему вновь доверили, уже вторично, мандат главы государства.