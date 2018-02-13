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Бразилия

Самба: танцуют все!

Ритмы такие, что ноги сами пускаются в пляс!

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Самба: танцуют все!

Самба: танцуют все!
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Знаменитый карнавал в Рио представляет школы самбы - танца, который, как говорят многие, есть не только бразильская душа, но и тело. Парад, в котором одно выступление сменяет другое, а процессия тем временем движется, дарит туристам незабываемые ощущения.

Туристы в Рио на отдыхе, но школы самбы и их ученики - на работе. Выступление во время шествия - результат многодневного. если не многомесячного труда и подготовки всего: от хореографических па до сценографии.

Чудо самбы, как говорят многие, в том, что она эфемерна, и уже совсем скоро роскошные костюмы, перья и головные уборы отправятся в кладовку. Их наденут вновь лишь через год.