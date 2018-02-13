В красноярском детском саду такую практику используют уже 21 год. Сомнений, что обливание в зимнее время полезно для здоровья, у детей не возникает.
Сибирские моржата
На улице 25 градусов ниже нуля, отличные погодные условия, чтобы укрепить иммунную систему.
Сибирские моржата
"Надо каждый день обливаться и тогда не заболеешь", - говорит юная воспитанница.
Детский сад "Сибирячок" - первый в регионе, в котором закаливание взяли за основу физического воспитания. Каждое утро юные моржата в возрасте от 3 до 7 лет начинают свой день с обливания. Такая водная процедура этим маленьким сибирякам в радость. Затем дети бегут разогреваться в сауну, а после идут на занятия.
Помешать обливанию могут только такие погодные условия как сильный сибирский ветер или температура ниже 25 градусов.