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Россия

Сибирские моржата

На улице 25 градусов ниже нуля, отличные погодные условия, чтобы укрепить иммунную систему.

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Сибирские моржата

Сибирские моржата
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В красноярском детском саду такую практику используют уже 21 год. Сомнений, что обливание в зимнее время полезно для здоровья, у детей не возникает.

"Надо каждый день обливаться и тогда не заболеешь", - говорит юная воспитанница. 

Детский сад "Сибирячок" - первый в регионе, в котором закаливание взяли за основу физического воспитания. Каждое утро юные моржата в возрасте от 3 до 7 лет начинают свой день с обливания. Такая водная процедура этим маленьким сибирякам в радость. Затем дети бегут разогреваться в сауну, а после идут на занятия.

Помешать обливанию могут только такие погодные условия как сильный сибирский ветер или температура ниже 25 градусов. 