Секс скандал вокруг OXFAM набирает обороты

Новые повороты секс-скандала, касающегося известной НКО Oxfam. Правительство Великобритании уже заявило о намерении пересмотреть сотрудничество с этой организацией.

Прессе стало известно, что в 2011 году во время гуманитарной миссии на Гаити сотрудники Oxfam пользовались услугами проституток, и, более того, некоторые из проституток были несовершеннолетними.

Замглавы Oxfam Пенни Лоуренс объявила о своей отставке, а в Еврокомиссии, которая предоставила Oxfam гранты на общую сумму свыше 32 миллионов евро, пригрозили прекратить финансирование этой НКО.

Как заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, "мы будем абсолютно беспощадны в расследовании подобных обвинений, тем более, если речь идет об организации, которая получает от нас гранты. Мы ожидаем от Oxfam срочного и максимально прозрачного отчета о том, что произошло".

Официальные лица Гаити потребовали обнародовать имена тех, кто был в миссии Oxfam в стране во время ликвидации последствий разрушительного землетрясения 2010 года, в котором погибли несколько сотен тысяч человек.