Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что удовлетворен визитом северокорейской делегации в Республику Корея. Отношение между Сеулом и Пхеньяном заметно потеплели за последнее время. Месяц назад официальный Пхеньян объявил о готовности направить на зимнюю Олимпиаду официальную делегацию. В ее состав вошла в том числе и родная сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, она посетила Южную Корею на прошлой неделе.
КНДР и мир: политика кнута и пряника
Ренессанс отношений Южной и Северной Кореи, но официальный Токио полагает, что давление на Пхеньян стоит усиливать, и официальный Сеул с этим согласен.
КНДР и мир: политика кнута и пряника
В течение трех дней, что она там находилась, она провела переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, всего таких встреч состоялось четыре, и она же пригласила его посетить Северную Корею для проведения переговоров на высшем уровне.
Со своей стороны, японский премьер Синдзо Абэ в ходе своего пребывания в Пхёнчхане попросил председателя парламента КНДР Ким Ён Нама содействовать возвращению всех похищенных северокорейской разведкой японских граждан. Об этом сам премьер рассказал во вторник в ходе выступления в национальном парламенте.В то же время глава японского кабинета министров заявил, что он сам и южнокорейский президент готовы продолжать оказывать на Пхеньян максимальное давления.