В столице островного королевства Тонга городе Нукуалофе свыше двух третей жилья и иных построек были полностью или частично разрушены в результате удара тропического циклона "Гита", прошедшего минувшей ночью.
"Гита" в небе над королевством Тонга
В столице королевства Тонга циклон "Гита" разрушил свыше 70% жилья, ощущается нехватка питьевой воды, информация о жертвах стихии пока не поступала.
"Гита" в небе над королевством Тонга
Пока информации о жертвах стихии не поступало, но известно, что десятки людей обратились за медицинской помощью. Затоплены многие низинные районы. Начала ощущаться нехватка питьевой воды.
В момент прохождения над территорией Тонга у "Гиты" была четвертая категория мощности, скорость ветра в эпицентре составляла 54 м/сек. Сейчас "Гита", набирая силу, продолжает двигаться на запад и приближается к островам Фиджи.