Всего же с начала операции, которая проводится с утра пятницы, были убиты больше 30 боевиков.
Антитеррористическая операция на Синае
В ходе военной кампании на Синае задержаны 400 подозреваемых, десять боевиков уничтожены. Об этом сообщают Вооружённые силы Египта.
Антитеррористическая операция на Синае
Также уничтожены около 20 транспортных средств террористов, обнаружены и обезврежены почти 80 взрывных устройств.
Операция идет на севере и в центре Синайского полуострова, в Дельте Нила и в пустыне на западе страны.
На этой неделе в Египет прилетел с двухдневным визитом госсекретарь США. Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон выделяет Каиру 1 млрд долларов для противодействия терроризму.
После ноябрьского теракта в мечети, который унес жизни более 300 человек, глава Египта обозначил трехмесячный срок на установление мира на полуострове.
26 марта в стране пройдут президентские выборы. Абдул-Фаттах ас-Сиси считается одним из главных претендентов на ещё один президентский срок.