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Oxfam: коррупционный скандал

В Гватемале арестован экс-министр финансов страны, ныне возглавляющий благотворительную организацию Oxfam. Также задержаны бывший президент, экс-главы МВД и министерства обороны республики.

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Oxfam: коррупционный скандал

Oxfam: коррупционный скандал
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Не успел утихнуть секс-скандал вокруг Oxfam International, как главу международной благотворительной организации, экс-министра финансов Гватемалы Хуана Альберто Фуэнтеса задержали по обвинению в коррупции.

В числе 10 арестованных - бывший президент республики Альваро Колом, а также экс-главы МВД и министерства обороны страны.  В местах их проживания проводятся обыски.

Задержанные подозреваются в создании коррупционной схемы и мошенничестве при закупке автобусов в рамках транспортного проекта Transurbano в период с 2010 по 2012 годы, когда Колом находился у власти.

Oxfam: секс в обмен на продовольствие? | Euronews

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