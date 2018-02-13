Не успел утихнуть секс-скандал вокруг Oxfam International, как главу международной благотворительной организации, экс-министра финансов Гватемалы Хуана Альберто Фуэнтеса задержали по обвинению в коррупции.
Oxfam: коррупционный скандал
В Гватемале арестован экс-министр финансов страны, ныне возглавляющий благотворительную организацию Oxfam. Также задержаны бывший президент, экс-главы МВД и министерства обороны республики.
Oxfam: коррупционный скандал
В числе 10 арестованных - бывший президент республики Альваро Колом, а также экс-главы МВД и министерства обороны страны. В местах их проживания проводятся обыски.
Задержанные подозреваются в создании коррупционной схемы и мошенничестве при закупке автобусов в рамках транспортного проекта Transurbano в период с 2010 по 2012 годы, когда Колом находился у власти.