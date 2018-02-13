Шестикратный чемпион мира горнолыжник Марсель Хиршер завоевал первое олимпийское золото. Австриец показал лучший результат в комбинации. По итогам скоростного спуска он занял лишь 12 место, но потом обошел всех в слаломе. Вместе с Хиршером пьедестал почета разделили двое французов – Алексиc Пентюро и Виктор Мюффа-Жанде.
"Бронзовый" кёрлинг
Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали первую олимпийскую награду в истории российского кёрлинга.
"Бронзовый" кёрлинг
17-летняя американская сноубордистка Хлоя Ким, для которой Игры в Пхенчхане стали дебютными, завоевала золото в хафпайпе. Она набрала более 98 очков, на восемь с половиной баллов обойдя свою ближайшую соперницу китаянку Лю Цзяюй. Бронза досталась еще одной представительнице США Ариэль Голд.
Первую олимпийскую награду в истории российского кёрлинга завоевали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В борьбе за бронзу они обыграли норвежский дуэт. Первыми стали канадцы Джон Моррис и Кэйтлин Лоз, которые в финале сразились со швейцарцами Мартином Риосом и Женни Перре.