В ритме самбы
Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро в разгаре. В понедельник по самбодрому прошли очередные красочные парады знаменитых школ самбы.
Строгое жюри оценивает не только их хореографию и мастерство танца, но и оформление платформ, пение, а также создаваемую ими в целом атмосферу праздника. Школы самбы работают над своими программами целый год, и стать победителем - огромная честь.
Нынешний карнавал в Рио официально начался 9 февраля и продлится до 17-го. Всё это время город будет жить в зажигательном ритме самбы на радость приехавшим приобщиться к празднику сотням тысяч туристов.