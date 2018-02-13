Срочная новость

Срочная новость

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В ритме самбы

Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро в разгаре. В понедельник по самбодрому прошли очередные красочные парады знаменитых школ самбы.

Строгое жюри оценивает не только их хореографию и мастерство танца, но и оформление платформ, пение, а также создаваемую ими в целом атмосферу праздника. Школы самбы работают над своими программами целый год, и стать победителем - огромная честь.

Нынешний карнавал в Рио официально начался 9 февраля и продлится до 17-го. Всё это время город будет жить в зажигательном ритме самбы на радость приехавшим приобщиться к празднику сотням тысяч туристов.

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