Битва апельсинов в Иврее
В итальянском городке Иврее недалеко от Турина прошла очередная "Апельсиновая битва" - неотъемлемая часть местного карнавала. Апельсины в этом регионе не растут, но их специально привозят по такому случаю с Сицилии - несколько сотен сочных оранжевых плодов используется ежегодно.
Истоки традиции уходят корнями в далёкое прошлое. Легенда рассказывает, что безжалостный и деспотичный герцог возжелал местную красавицу Виолетту, дочь мельника. Когда он остался с ней наедине, девушка отрезала ему голову. Её и символизирует апельсин, а также камни, которыми забросали стражу горожане, чтобы защитить Виолетту.
По другой версии, апельсиновое сражение символизирует народное восстание "Тукинаджо" против засилия деспотичных феодалов.