Восстановление Ирака после войны с группировкой «Исламское государство» будет стоить не менее 88 миллиардов долларов США. Из них 22 миллиарда нужны немедленно, остальная сумма может поступить в среднесрочной перспективе.
«Война за реконструкцию»
В Кувейте собрались потенциальные инвесторы, которые будут вкладываться в восстановление Ирака после войны с ИГ
«Война за реконструкцию»
Такое заявление сделали представители Багдада на форуме потенциальных инвесторов, который проходит в Кувейте.
Скорейшее возобновление нормальной, а в перспективе и комфортной жизни в Ираке рассматривают как необходимое условие для борьбы с идеологией боевиков, которые привлекают сторонников не в последнюю очередь из-за разрухи в стране:
Мустафа аль-Хити, председатель Иракского фонда восстановления районов, пострадавших от террористической деятельности:
«Мы завершили битву против исламистов, и теперь начинаем войну за реконструкцию. Это тоже процесс, направленный на избавление от экстремистов. Это происходит так: очистить землю от ИГ, выбить оттуда ИГ, развивать инфраструктуру». В первую очередь речь идёт о строительстве жилья, восстановлении транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.
В конференции в Кувейте принимают участие представители семи десятков стран, международных организаций, включая ООН, а также порядка 2000 бизнесменов.
О выделении помощи Ираку уже объявила, к примеру, Канада, пообещавшая почти 10 миллионов. В то же время США ещё до встречи заявили, что пока воздержатся от объявлений о возможных планах финансирования реконструкции.