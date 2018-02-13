Британский суд решил не отменять ордер на арест Джулиана Ассанжа. Такой вердикт в вторник вынесла Эмма Арбуснот - судья Вестминстерского магистратского суда.
Ордер на арест Ассанжа остаётся в силе
Британский суд отказался отменять ордер на арест основателя Wikileaks, который проживает на территории эквадорского посольства в Лондоне.
Ордер на арест Ассанжа остаётся в силе
Неделю назад (в ходе первых слушаний по делу о нарушении основателем Wikileaks режима освобождения под залог) ей было принято аналогичное решение.
Таким образом, в случае, если Ассанж выйдет за территорию эквадорской дипмиссии в центре Лондона, где он находится последние пять лет, то будет задержан.
Ранее он заявил, что даже в случае поражения продолжит судебные разбирательства.