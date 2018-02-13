Обвинят ли Нетаньяху в коррупции?

Полиция Израиля утверждает, что собрала достаточно доказательств для обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Материалы расследования вместе с рекомендаций предъявить обвинения переданы в прокуратуру.

В ответ Нетаньяху выступил во вторник с телеобращением к нации. Он заявил, что рекомендация не имеет юридической силы, и против него не будет никаких дел, так как никаких доказательств у полиции нет и быть не может.

Расследование дела Нетаньяху велось на протяжении 14 месяцев. По версии следствия, глава израильского правительства принимал ценные подарки от ряда бизнесменов, а также пытался договориться с одним из крупнейших в стране издательских домов о благосклонном освещении деятельности его правительства. В обмен он якобы предлагал принять закон , ограничивающий возможности главного конкурента этого издательства.

Решать, предстанет ли премьер-министр перед судом, будет генпрокурор. Нетаньяху настаивает на своей невиновности и говорит, что продолжит руководить Израилем и примет участие в выборах в будущем году.