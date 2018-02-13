Тела трех погибших были обнаружены после крушения судна с мигрантами на реке Марица на границе Турции и Греции. Среди жертв – двое детей, примерно 12 и 4 лет, как сообщают представители турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ищут еще четырех пропавших, которые также находились на борту, но операция осложняется из-за плохих погодных условий.
На границе Турции и Греции погибли дети
Тела трех погибших, среди которых двое детей, были обнаружены после крушения судна с мигрантами на реке Марица на границе Турции и Греции.
На границе Турции и Греции погибли дети
"Тело ребенка заметил рыбак возле песчаного карьера. Потом турецкие спасательные службы прибыли на место и обнаружили труп", - рассказывает очевидец.
Среди всех государств Евросоюза миграционный кризис больнее всего ударил по Греции и Италии. В основном беженцы пытаются попасть в эти страны по Средиземному и Эгейскому морям. Два года назад ЕС заключил сделку с Турцией, направленную на снижение миграционного потока в Европу.