Франция вернула законным наследникам ценные полотна XVI века, попавшим в руки нацистов во время Второй мировой войны. Владевшая ими еврейская семья, вынужденная бежать из Германии, продала их за бесценок.
Реституция: "Распятие" отдано наследникам
Французские власти отдали законным наследникам триптих XVI века, попавший к нацистам во время Второй мировой войны.
Реституция: "Распятие" отдано наследникам
Речь идёт о триптихе "Распятие" фламандца Иоахима Патинира, выдающегося художника Северного Ренессанса. Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен вручила его приехавшему в Париж Кристоферу Бромбергу.
"В 1950 году Управление частным имуществом передало этот триптих Лувру, теперь мы возвращаем его законным владельцам, он принадлежит вам по праву", - сказала Ниссен.
"Спасибо. Меня переполняет чувство благодарности, и оно ещё более ценнно, чем сама эта картина", - сказал в ответ Кристофер Бромберг, внук владельцев картины Герты и Генри Бромберг.
В двух залах постоянной экспозиции Лувра в надежде найти законных наследников выставляются картины из числа захваченных нацистами во время Второй мировой войны, всего в музее их хранится около 300. По данным экспертов, около 100 тысяч произведений искусства, принадлежавших еврейским семьям, бежавшим из Франции перед приходом нацистов, были украдены.