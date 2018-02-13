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Срочная новость

Брюссельское бюро

Демократизация исполнительной власти ЕС

Европарламент добивается, чтобы глава Еврокомиссии был не назначен Евросоветом, а определён демократическим путём, как в прошлый раз. В 2014 году своих кандидатов на этот пост выдвинули партии, набравшие значительное число голосов на парламентских выборах.

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Демократизация исполнительной власти ЕС

Демократизация исполнительной власти ЕС
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Европейский парламент обсуждает смену своего состава и обновление других органов власти ЕС в 2019 году. Депутаты проголосовали за то, чтобы глава Еврокомиссии был не назначен Евросоветом, а определён демократическим путём, как и в прошлый раз. В 2014 году своих кандидатов выдвинули партии, набравшие значительное число голосов на парламентских выборах. Эта процедура пока не закреплена законодательно.

«Я думаю, можно было только приветствовать такое новшество, я надеюсь, оно войдёт в практику, — сказал глава «Европейского интернационального движения» Петрос Фассулас. - Но хорошо бы пойти дальше и организовать праймериз. Все европейские партии провели бы открытый и прозрачный отбор своих претендентов, которые устроили бы соревнование между собой. Нужно обеспечить, чтобы все одобрили победившего кандидата, который в итоге и станет президентом Еврокомиссии».

Пора фаворитами на выдвижение в так называнемые “spitzenkandidaten” являются: от Европейской народной партии Мишель Барнье, от либералов и демократов Маргрете Вестагер, от социал-демократов Пьер Московиси.

Такая гонка за пост главного должностного лица в Брюсселе будет обсуждаться на саммите ЕС 23 февраля. Против неё выступают Франция, Нидерланды, Португалия, Литва и страны Вышеградской группы.

Нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обошел в своё время конкурентов в ходе публичной предвыборной кампании, включившей жаркие теледебаты.