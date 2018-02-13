Европейский парламент обсуждает смену своего состава и обновление других органов власти ЕС в 2019 году. Депутаты проголосовали за то, чтобы глава Еврокомиссии был не назначен Евросоветом, а определён демократическим путём, как и в прошлый раз. В 2014 году своих кандидатов выдвинули партии, набравшие значительное число голосов на парламентских выборах. Эта процедура пока не закреплена законодательно.
Демократизация исполнительной власти ЕС
Европарламент добивается, чтобы глава Еврокомиссии был не назначен Евросоветом, а определён демократическим путём, как в прошлый раз. В 2014 году своих кандидатов на этот пост выдвинули партии, набравшие значительное число голосов на парламентских выборах.
Демократизация исполнительной власти ЕС
«Я думаю, можно было только приветствовать такое новшество, я надеюсь, оно войдёт в практику, — сказал глава «Европейского интернационального движения» Петрос Фассулас. - Но хорошо бы пойти дальше и организовать праймериз. Все европейские партии провели бы открытый и прозрачный отбор своих претендентов, которые устроили бы соревнование между собой. Нужно обеспечить, чтобы все одобрили победившего кандидата, который в итоге и станет президентом Еврокомиссии».
Пора фаворитами на выдвижение в так называнемые “spitzenkandidaten” являются: от Европейской народной партии Мишель Барнье, от либералов и демократов Маргрете Вестагер, от социал-демократов Пьер Московиси.
Такая гонка за пост главного должностного лица в Брюсселе будет обсуждаться на саммите ЕС 23 февраля. Против неё выступают Франция, Нидерланды, Португалия, Литва и страны Вышеградской группы.
Нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обошел в своё время конкурентов в ходе публичной предвыборной кампании, включившей жаркие теледебаты.