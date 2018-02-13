Демократизация исполнительной власти ЕС

Европейский парламент обсуждает смену своего состава и обновление других органов власти ЕС в 2019 году. Депутаты проголосовали за то, чтобы глава Еврокомиссии был не назначен Евросоветом, а определён демократическим путём, как и в прошлый раз. В 2014 году своих кандидатов выдвинули партии, набравшие значительное число голосов на парламентских выборах. Эта процедура пока не закреплена законодательно.