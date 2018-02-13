В Дубае задумались над эффективным госуправлением

Вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий - был посвящен завершившийся в этот вторник в Дубай шестой Всемирный правительственный саммит (World Government Summit). Больше всего копий было сломано вокруг климатических изменений и искусственного интеллекта.

"Вести дела по старинке очень скоро будет уже невозможно, - говорит Тани бин Ахмед аль-Зэйауди, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ. - Молодые поколения ждут от нас -

руководителей, чтобы мы применяли имеющийся опыт и новые технологии и строили бизнес иначе. Очевидно, что климатические изменения, все более широкое применение искусственного интеллекта и "умных приложений" оказывает решающее влияние на все секторы экономики". На саммите прошла презентация Космического центра Мухаммеда бен Рашида ОАЭ, который намерен создать на Марсе к 2117 году первое человеческое поселение.

"Наш космический проект называется "Надежда", - говорит Саид аль-Гергави, руководитель программы "Марс 2117". - Космический зонд должен быть запущен в 2020 году, достичь Марса в 2021-м. И самое интересное, что средний возраст тех, кто над ним работает, - 27 лет".

Между тем в докладе, подготовленном специалистами международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company, говорится, что более 800 миллионов человек в мире могут потерять работу к 2030 году из-за автоматизации процессов. Причем наиболее существенные изменения, связанные с автоматизацией рынка труда, произойдут в Бахрейне, Египте, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.