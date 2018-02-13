Весенняя часть клубных футбольных турниров стартовала во вторник двумя матчами 1/8 одной финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов: 1/8 финала
"Ювентус" и "Тоттенхэм" сыграли в Турине вничью 2:2, "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Базелем" 4:0.
Лига чемпионов: 1/8 финала
Итальянский "Ювентус" принимал английский "Тоттенхэм" . Игра завершилась вничью 2:2. У туринцев оба мяча забил Гонсало Игуаин с разницей всего в 7 минут. Он стал автором самого быстрого дубля в истории турнира, а вот пенальти реализовать не смог. У гостей отметились Гарри Кейн и Кристиан Эриксен.
Лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" в гостях разгромил швейцарский "Базель" с сухим счётом 4:0. Два года забил Илкай Гюндоган, по одному - Бернарду Силва и Серхио Агуэра.
Ответные матчи эти четыре клуба сыграют 7 марта.