Страной-председателем Евросоюза (после Болгарии) станет в июле Австрия. Она тут же направит общие усилия на ограничение незаконной миграции и реформу правил предоставления убежища. Об этом заявил после встречи в Вене с главой Совета ЕС Дональдом Туском австрийский канцлер Себастиан Курц. Возглавляемая им коалиция консерваторов и крайне правых заявляла, что не хочет повторения хаотичного наплыва в страну беженцев с Балкан, как в 2015 году.
Австрия попытается ограничить миграцию в Евросоюз
Став в июле председателем Евросоюза, Австрия направит общие усилия на борьбу с нелегальной миграцией. На встрече в Вене с австрийским канцлером Себастианом Курцем глава Совета ЕС Дональд Туск сказал, что у них похожие взгляды, и признал неудачи миграционной политики.
Австрия попытается ограничить миграцию в Евросоюз
"Приоритетом нашего председательства в ЕС мы хотим сделать безопасность и борьбу с нелегальной иммиграцией, - сказал Куртц. - Хочу сообщить вам, что мы собираемся организовать неофициальный саммит глав государств и правительств ЕС здесь, в Вене, 20 сентября."
Председатель Евросовета согласен с главой правительства Австрии в том, что нынешнее распределение беженцев среди стран ЕС по системе квот не работает, а миграцию следует взять под контроль.
"Канцлер Курц и я уже много раз обсуждали это, и у нас похожие взгляды, - сказал Туск. - Миграция останется вызовом для нас на многие годы. Поэтому мы хотим найти решение, которое гарантирует, что ЕС вместе с национальными государствами, сможет управлять будущими миграционными потоками, эффективно и не создавая новые разногласия в Европе".
Европа уже расколота на Западную, где в целом гостеприимно относятся к мигрантам и беженцам, и Восточную, в которой отказываются их принимать. Жёсткую позицию Вышеградской группы во многом разделяет теперь и Австрия.