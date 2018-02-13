Австрия попытается ограничить миграцию в Евросоюз

Страной-председателем Евросоюза (после Болгарии) станет в июле Австрия. Она тут же направит общие усилия на ограничение незаконной миграции и реформу правил предоставления убежища. Об этом заявил после встречи в Вене с главой Совета ЕС Дональдом Туском австрийский канцлер Себастиан Курц. Возглавляемая им коалиция консерваторов и крайне правых заявляла, что не хочет повторения хаотичного наплыва в страну беженцев с Балкан, как в 2015 году.