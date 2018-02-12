Михаил Саакашвили депортирован в Польшу после ареста в киевском ресторане "Сулугуни". Его соратники сообщили, что люди в камуфляжной форме пограничных служб Украины задержали бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии, когда он обедал, и увезли в белом фургоне.
Депортация Саакашвили
Украина депортировала Михаила Саакашвили в Польшу, отметив, что в Киеве он находился нелегально.
Депортация Саакашвили
Госпогранслужба Украины подтвердила выдворение Михаила Саакашвили в Польшу, отметив, что на украинской территории он находился нелегально и был возвращён в страну предыдущего пребывания.
На Украине Саакашвили сформировал свою оппозиционную партию "Рух новых сил". Прошлым летом президент Украины лишил политика украинского гражданства, когда тот находился за пределами страны. Но при помощи сторонников Саакашвили прорвался через границу и вернулся.
В конце января суд Киева отправил его под домашний арест до 6 февраля. Срок потом продлевать не стали, и Саакашвили высказывал опасения, что это может свидетельствовать о намерении выслать его из страны.
Экстрадиции своего бывшего президента добивалась и Грузия, где Саакашвили приговорён к трём годам тюрьмы за превышение полномочий. Его заявка на политическое убежище была ранее Украиной отклонена.