С транспортными проблемами столкнулись спортсмены, журналисты и болельщики во время олимпийских игр в корейском Пхёнчхане.
ОИ-2018: транспорт даёт сбой
Участники и гости игр столкнулись с траспортными проблемами.
ОИ-2018: транспорт даёт сбой
На Олимпиаде наблюдается нехватка транспорта и нерегулярное сообщение между спортивными объектами и олимпийской деревней.
Оргкомитет игр дополнительно потратит около 3 миллионов долларов, чтобы решить транспортные проблемы.
"Нельзя отработать все ситуации, связанные с транспортом на Олимпийских играх, но сегодня утром мы снова получили заверение от организационного комитета, что все жалобы и предложения будут рассмотрены в скором времени", - заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
В понедельник оргкомитет соревнований принес извинения всем, кто пострадал от задержек или отмены рейсов, и персонально тем, кто днем ранее был вынужден в непогоду пешком добираться несколько километров от спортивного объекта до ближайшего пересадочного пункта.
Ким Чен Нам отметил, что общее число болельщиков, журналистов и волонтеров, которые ежедневно пользуются автобусами на Играх, может достигать отметки в 55 тыс. человек.