США поддерживают борьбу Египта с Исламским государством, но выступают за свободные и честные выборы в этой арабской стране.
Тиллерсон начал ближневосточное турне
Тиллерсон прибыл в Египет в рамках своего ближневосточного турне.
Тиллерсон начал ближневосточное турне
Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в рамках начавшегося ближневосточного турне.
"Соединенные Штаты Америки подтверждают свою приверженность плечом к плечу с Египтом сражаться против терроризма, но в то же время намерены сделать регион более стабильным для всех", - заявил на пресс-конференции Рекс Тиллерсон.
"Мы обеспокоены нынешним состоянием дел, в том числе ситуацией с ядерным оружием, которую мы считаем основной в рамках режима его нераспространения", - заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Также на пресс-конференции Тиллерсон заявил, что несмотря на решение президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля Вашингтон выступает за достижение мира в отношениях Израиля и Палестины .