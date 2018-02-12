Саакашвили выслали в Польшу

Депортированный украинскими властями оппозиционный политик Михаил Саакашвили уже находится в Польше. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области был принят в понедельник на польской территории как супруг гражданки ЕС.

Ранее в тот же день лидер "Движения новых сил" был задержан в киевском ресторане "Сулугуни" во время обеда и увезён в белом фургоне. Его сторонники заявили о похищении своего лидера и собрались на акцию протеста у здания администрации президента Украины. "Свободу Саакашвили!", "Порошенко - не мой президент", - скандировали собравшиеся. Несколько активистов были задержаны.

Выдворение Михаила Саакашвили подтвердила Госпогранслужба Украины. Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян заявил:

"Мы напоминаем, что суд как первой, так и второй инстанции постановил, что Михаил Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей был возвращён в страну, откуда прибыл, нарушив украинское законодательство".

При этом Слободян добавил, что юридических оснований для возвращения Саакашвили на Украину нет.

Прошлым летом президент Украины лишил экс-губернатора украинского гражданства, когда тот находился в Польше. Но Саакашвили прорвался через границу и вернулся.

В конце января 2017-го суд Киева отправил его под домашний арест до 6 февраля. Срок продлевать не стали, и адвокаты предположили, что это говорит о намерении выслать политика из страны.

Экстрадиции своего бывшего президента добивалась и Грузия, где Саакашвили приговорён к 3 годам тюрьмы за превышение полномочий. Его заявка на политическое убежище была ранее Украиной отклонена.