Российские военные сообщили об успешном испытании противоракеты нового поколения. Пуск производили с полигона Сары-Шаган в Казахстане.
Испытана противоракета нового поколения
Характеристики держатся в секрете, но отмечается, что новая ракета «значительно превосходит» всё, что есть сейчас на вооружении в России и за рубежом
Испытана противоракета нового поколения
Наименование системы и точные характеристики военные не называют, говоря лишь о том, что новый образец значительно превосходит всё, что имеется сейчас как в России, так и за рубежом. Речь может идти о гиперзвуковой ракете, способной поразить цель всего через несколько секунд после запуска.
Подчёркивается, что это элемент полностью автоматической системы перехвата, которая сможет отразить любые баллистические ракеты — как одиночные, так и групповые удары.