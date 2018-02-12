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Россия

Испытана противоракета нового поколения

Характеристики держатся в секрете, но отмечается, что новая ракета «значительно превосходит» всё, что есть сейчас на вооружении в России и за рубежом

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Испытана противоракета нового поколения

Испытана противоракета нового поколения
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Российские военные сообщили об успешном испытании противоракеты нового поколения. Пуск производили с полигона Сары-Шаган в Казахстане.

Наименование системы и точные характеристики военные не называют, говоря лишь о том, что новый образец значительно превосходит всё, что имеется сейчас как в России, так и за рубежом. Речь может идти о гиперзвуковой ракете, способной поразить цель всего через несколько секунд после запуска.

Подчёркивается, что это элемент полностью автоматической системы перехвата, которая сможет отразить любые баллистические ракеты — как одиночные, так и групповые удары.