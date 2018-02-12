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Найдены оба "чёрных ящика" Ан-148

В Подмосковье найдены оба "чёерных ящика" разбившегося в воскресенье самолета Ан-148.

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Найдены оба "чёрных ящика" Ан-148

Найдены оба "чёрных ящика" Ан-148
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Оба чёрных ящика обнаружены на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Эти данные подтвердили в Межгосударственном авиационном комитете.

Поисковые работы на месте крушения продолжаются. К данному моменту найдены более 300 обломков самолета и 400 фрагментов тел погибших.

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

К данному моменту следователи установили, что разрушений на борту разбившегося в Подмосковье самолета в воздухе не было, взрыв произошел при ударе лайнера о землю. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" временно приостановила эксплуатацию всех находящихся в их воздушном парке самолетов Ан-148.

Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура по жертвам авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший в воскресенье рейс из Москвы в Орск, потерпел катастрофу через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, все они погибли.

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