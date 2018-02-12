Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против братьев Вайнштейнов, Харви и Боба, и их компании. По его мнению, они неоднократно нарушали законы штата Нью-Йорк, не защищая своих сотрудников от сексуальных домогательств и дискриминации по гендерному признаку.
Народ против Харви Вайнштейна
Прокурор Нью-Йорка подал гражданский иск против компании братьев Вайнштейнов. Проверка установила, что сексуальные домогательства и дискриминация по гендерному признаку там были обычным делом.
Народ против Харви Вайнштейна
Расследование бюро прокурора вело четыре месяца.
Иск был подан за несколько дней до официальной продажи The Weinstein Company за пол-миллиарда долларов. Если и когда сделка состоится, прокурор намерен держать ситуацию в компании под надзором.
В документах содержатся детали того, как велись дела у братьев Вайнштейнов. Был, например, составлен справочник пристрастий Харви Вайнштейна, который в компании называли "библией". Была также разработана стратегия для подбора потенциальных жертв.
Отдельно в иске отмечена роль Боба Вайнштейна,который был полностью в курсе происходящего, но и не думал положить этому конец.