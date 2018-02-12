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США

Народ против Харви Вайнштейна

Прокурор Нью-Йорка подал гражданский иск против компании братьев Вайнштейнов. Проверка установила, что сексуальные домогательства и дискриминация по гендерному признаку там были обычным делом.

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Народ против Харви Вайнштейна

Народ против Харви Вайнштейна
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Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против братьев Вайнштейнов, Харви и Боба, и их компании. По его мнению, они неоднократно нарушали законы штата Нью-Йорк, не защищая своих сотрудников от сексуальных домогательств и дискриминации по гендерному признаку.

Расследование бюро прокурора вело четыре месяца.

Иск был подан за несколько дней до официальной продажи The Weinstein Company за пол-миллиарда долларов. Если и когда сделка состоится, прокурор намерен держать ситуацию в компании под надзором.

В документах содержатся детали того, как велись дела у братьев Вайнштейнов. Был, например, составлен справочник пристрастий Харви Вайнштейна, который в компании называли "библией". Была также разработана стратегия для подбора потенциальных жертв.

Отдельно в иске отмечена роль Боба Вайнштейна,который был полностью в курсе происходящего, но и не думал положить этому конец.

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