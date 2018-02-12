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Турция

Гибнут рабочие на стройплощадке

Громкий скандал разгорается в Турции. Правительство обвиняют в сокрытии высокой смертности среди рабочих при строительстве третьего аэропорта в Стамбуле.

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Гибнут рабочие на стройплощадке

Гибнут рабочие на стройплощадке
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По версии турецкого издания Джумхуриет, около 400 рабочих погибли на объекте с мая 2015, это составляет 3-4 человека каждую неделю.

Один из работников стамбульского аэропорта сообщил изданию, что власти предлагают круглую сумму семьям погибших. Компенсация за молчание - € 100 000. 

Новый аэропорт – противоречивый проект по мнению экологов. Для строительства сооружения в 80 миллионов квадратных метров были срублены лесные массивы на севере страны.

Инвестиции в проект составляют $ 10,2 миллиардов. На данный момент сооружение построено уже на 80 процентов.

Турецкие власти планируют ввести в эксплуатацию новый аэропорт 29 октября 2018 года. Открытие приурочено к 95-летию Турецкой Республики. 