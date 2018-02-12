По версии турецкого издания Джумхуриет, около 400 рабочих погибли на объекте с мая 2015, это составляет 3-4 человека каждую неделю.
Гибнут рабочие на стройплощадке
Громкий скандал разгорается в Турции. Правительство обвиняют в сокрытии высокой смертности среди рабочих при строительстве третьего аэропорта в Стамбуле.
Гибнут рабочие на стройплощадке
Один из работников стамбульского аэропорта сообщил изданию, что власти предлагают круглую сумму семьям погибших. Компенсация за молчание - € 100 000.
Новый аэропорт – противоречивый проект по мнению экологов. Для строительства сооружения в 80 миллионов квадратных метров были срублены лесные массивы на севере страны.
Инвестиции в проект составляют $ 10,2 миллиардов. На данный момент сооружение построено уже на 80 процентов.
Турецкие власти планируют ввести в эксплуатацию новый аэропорт 29 октября 2018 года. Открытие приурочено к 95-летию Турецкой Республики.