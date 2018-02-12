Поисковые работы на месте крушения АН-148 займут неделю

Среди возможных причин катастрофы самолета Ан-148 называют погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. Основные поисковые работы на месте крушения могут быть завершены в течение семи дней. Об этом сообщил глава МЧС, побывавший на месте трагедии. Такой срок обусловлен большой площадью разброса обломков, слежавшимся снегом и рельефом местности.
Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск, он пропал с экранов радаров через 4-ре минуты после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки воздушного судна были найдены у деревни Степановское Раменского района Подмосковья.