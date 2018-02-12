20-летняя Екатерина потеряла в этой страшной трагедии мать. Женщина работала в Москве, в воскресенье она летела в Орск, чтобы увидеть своих троих дочерей. Самой младшей из них всего 5 лет.
Семьи оплакивают погибших
Родственники и близкие оплакивают погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Многим из них трудно поверить в случившееся.
Семьи оплакивают погибших
"Мы до последнего вчера верили, что хотя бы кто-то там останется в живых, звонили в аэропорты, еле дозванивались. Потом уже вывесили списки. Мама была предпоследняя в списке", - говорит Екатерина еле сдерживая слезы.
В орской школе прошла траурная церемония в память о погибшем в крушении Илье Политаеве. 17-летний школьник возвращался домой после олимпиады.
Валентина Степанова, учитель:
"Дети, конечно, в слезах. Мы провели первый урок в классе вот со всем этим. Дети в слезах".
В авиакатастрофе нет выживших. Для идентификации останков тел погибших будет проведена ДНК-экспертиза.