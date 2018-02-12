По традиции парад самбы - центральное событие фестиваля. За звание лучших танцоров соревнуются самые знаменитые школы танца. В этом году их 12.
Жгучая самба на карнавале в Рио
Соревнования любителей этого бразильского танца прошли субботним вечером
Жгучая самба на карнавале в Рио
Турнир проходит на срециальном "Самбадроме" длинной в 700 метров с трибунами по обеим сторонам.
Участвующие в соревновании коллективы делятся на лиги, как в футболе, высшая из которых – Специальная лига. Именно её представители ежегодно борются за звание победителя парада.
Выступления каждого коллектива оценивает жюри. Судьями становятся известные общественные деятели.
В ближайшие дни в Рио пройдут массовые костюмированные парады. Эти шествия называют "уличным карнавалом", их просмотр бесплатный.
Чего нельзя сказать о соревнованиях по самбе. Цены на билеты на шоу этого традиционного бразильского танца могут доходить до 840 долларов.