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Бразилия

Жгучая самба на карнавале в Рио

Соревнования любителей этого бразильского танца прошли субботним вечером

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Жгучая самба на карнавале в Рио

Жгучая самба на карнавале в Рио
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По традиции парад самбы - центральное событие фестиваля. За звание лучших танцоров соревнуются самые знаменитые школы танца. В этом году их 12.

Турнир проходит на срециальном "Самбадроме" длинной в 700 метров с трибунами по обеим сторонам.

Участвующие в соревновании коллективы делятся на лиги, как в футболе, высшая из которых – Специальная лига. Именно её представители ежегодно борются за звание победителя парада.

Выступления каждого коллектива оценивает жюри. Судьями становятся известные общественные деятели.

В ближайшие дни в Рио пройдут массовые костюмированные парады. Эти шествия называют "уличным карнавалом", их просмотр бесплатный.

Чего нельзя сказать о соревнованиях по самбе. Цены на билеты на шоу этого традиционного бразильского танца могут доходить до 840 долларов.