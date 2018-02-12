Срочная новость

Срочная новость

Южная Корея

"Дипломатия улыбок" на Олимпиаде

Делегация КНДР возвращается в Пхеньян, чтобы доложить об успеха "дипломатии улыбок".

Сейчас воспроизводится:

"Дипломатия улыбок" на Олимпиаде

"Дипломатия улыбок" на Олимпиаде
Размер текста Aa Aa

Делегация чиновников и работников культуры КНДР, побывавшая на играх в Пхёнчхане, отправляется назад. Ее участники занимались "народной дипломатией". Олимпиада, во время которой объявлялось перемирие, стала возможностью для двух государств продолжить диалог на ином уровне. Цели КНДР, как отмечают наблюдатели, очевидны: официальный Пхеньян намерен добиться смягчения санкций.

Но так называемая "дипломатию улыбок" не произвела впечатление на официальный Токио, который напомнил о необходимости создания зоны, свободной от ядерного оружия, на Корейском полуострове. А протестующие граждане Южной Кореи призвали официальные лица не доверять северокорейскому режиму, который, как они думают, хочет вбить клин между Сеулом и Вашингтоном.

Больше по теме