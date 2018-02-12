"Плохой" воздух Чехии: проблемы и решения

Чехия и восемь других государств-членов ЕС должны представить еврокомиссару, который отвечает в Брюсселе за защиту окружающей среды, план по уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Во многих частях страны уровень загрязнения превышает нормы, установленные Евросоюзом.

По словам научного сотрудника Карлова университета Войтеха Маки, "в воздухе содержится в два раза больше вредных веществ, чем это дозволяют нормы ЕС. В Праге основная проблема проистекает от транспорта. Отопление в меньшей степени влияет на загрязнение. Иная ситуация в северной Моравии, где плохое качество воздуха из-за предприятий, заводов и иных промышленных объектов. Многое зависит от того, большой ли это город или маленький, потому что в первом случае требуется эволюция общественного транспорта, а во втором - замена оборудования в домах и на предприятиях".

Первые шаги в столице страны уже делаются, популярный в Праге трамвай постоянно расширяет свои маршруты.

Лука Ровиналти, euronews:

"Мы - у министерства по охране окружающей среды Чехии, мы собираемся обсудить ситуацию с заместителем главы ведомства, который участвовал в подготовке плана, представленного в Брюсселе".

Владислав Смурж, замминистра экологии Чехии:

"Мы объяснили, что мы уже сделали, а что - намерены сделать, и какие меры мы принимаем. Мы описали четыре главных фактора, вызывающих загрязнение воздуха: это бытовые котлы и вся система отопления, затем идет транспорт, на третьем месте - промышленность, а на четвертом - недостаточно разработанная система утилизации вредных выбросов.

Нужно ограничить и автомобильное движение в центре городов, а для этого требуется построить кольцевые магистрали, чтобы разгрузить транспортные потоки.

Что касается влияния на политику в этой сфере соседних с нами государств, то роль Еврокомиссии в этом основополагающая, поскольку у нас самих таких рычагов не слишком много".